Гройсман хочет официально назначить двух министров

Премьер-министр предлагает Верховной Раде утвердить Оксану Маркарова в должности министра финансов Украины и назначить Ирину Фриз на должность министра Украины по делам ветеранов.

Об этом 21 ноября сообщает департамент информации и коммуникаций Кабинета министров.

Отмечается, что решение о Маркаровой, которая сейчас исполняет обязанности министра финансов, Гройсман принял по итогам консультаций с парламентской коалицией.

Оксана Маркарова

В июне 2018 года Кабмин назначил Маркарову на должность исполняющего обязанности министров финансов, до этого она несколько лет была первым заместителем.

До назначения на должность Маркарова 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ИВС в качестве председателя правления - президента АО ИК ИТТ-Инвест.

"Также премьер предложил назначить Ирину Фриз, которая сейчас является народным депутатом Украины, министром Украины по делам ветеранов", - сообщили в ведомстве.

Ирина Фриз

Ранее сообщалось, что фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.

27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов.



В конце марта Кабмин начал процесс создания министерства по делам ветеранов.



Первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев допустил запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года.

Кроме того Гройсман предложил рассмотреть в Раде представленное ранее заявление Тараса Кутового об увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия.

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