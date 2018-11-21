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"Євробляхарі" почали пропускати транспорт – Укравтодор

Середа, 21 листопада 2018, 15:47

Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" заявляє про відсутність скупчення автомобілів на перекритих водіями автомобілів з європейської реєстрацією автодорогах.

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна" з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

"Інформації про скупчення вантажного або пасажирського транспорту на перекритих протестуючими автодорогах немає. Протестуючі пропускають автотранспорт", - відзначили там.

Зокрема, за даними "Укравтодора", станом на 16-ту годину рух повністю відновлено на таких трасах:

- М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече,  в районі с. Княгининок;

- М-05 Київ – Одеса, на 79-му кілометрі;

- М-06 Київ – Чоп, в районі сіл Старий Милятин та Розвадів;

- М-03 Київ – Харків – Довжанський, на км 332+350;

- М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, км 154;

- М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 206, та Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ, км 57;

- Н-03 Житомир – Чернівці, км 303+450 (с. Атаки Хотинського р.-ну);

- М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 223(на КПП "Нові Яриловичі).

Як повідомлялося, рух "АвтоЄвроСила" оголосив, що на 2 дні призупиняє акцію протесту водіїв на єврономерах.

Напередодні "АвтоЄвроСила" оголосила всеукраїнську акцію непокори через норми закону 8487 і 8488.

Зокрема, учасники акції вимагають скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу, тому що, за ухваленими законами, чим "старше" автомобіль, тим вища ставка.

Українська правда
Теми: дорогиЄвропатранспорт
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