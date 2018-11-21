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"Евробляхеры" начали пропускать транспорт – Укравтодор

Среда, 21 ноября 2018, 15:47

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" отмечает отсутствие скопления автомобилей на перекрытых водителями автомобилей с европейской регистрацией автодорогах.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Информации о скоплении грузового или пассажирского транспорта на перекрытых протестующими автодорогах нет. Протестующие пропускают автотранспорт", - отметили там.

В частности, по данным "Укравтодора", по состоянию на 16:00 движение полностью восстановлено на таких трассах:

- М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, в районе с. Княгининок;

- М-05 Киев - Одесса, на 79-м километре;

- М-06 Киев - Чоп, в районе сел Старый Милятин и Розвадов;

- М-03 Киев - Харьков - Довжанский, на км 332 + 350;

- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, 154-й км;

- М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, 206-й км, и Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, 57-й км;

- Н-03 Житомир - Черновцы, км 303 + 450 (с. Атаки);

- М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, 223-й км (на КПП "Новые Яриловичи).

Как сообщалось, движение "АвтоЕвроСила" объявило, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах.

Накануне "АвтоЕвроСила" объявила всеукраинскую акцию неповиновения через нормы закона 8487 и 8488.

В частности, участники акции требуют отменить коэффициент возраста для автомобилей с ЕС в расчете стоимости акциза, потому что, по принятым законам, чем "старше" автомобиль, тем выше ставка.

Украинская правда
Темы: дорогиЕвропатранспорт
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