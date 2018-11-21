У Мін'юсті хочуть частково замінити СІЗО і тюрми електронними браслетами

Міністерство юстиції України розробляє законодавчі зміни, які дозволять розширити практику застосування електронного моніторингу - носіння "електронного браслета" - і тим самим розвантажити пенітенціарні установи України.

Про це з посиланням на заступника міністра юстиції Дениса Чернишова повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами чиновника, в даний час українські слідчі ізолятори заповнені в середньому на 85%, а Лук'янівське СІЗО - на 99%.

"Частково розвантажити слідчі ізолятори можливо за рахунок розширення практики застосування "електронного браслета". В установах пенітенціарної системи утримуються люди, засуджені за статтями, за якими в інших країнах тримання під вартою може бути замінено на іншу обмежувальну міру, зокрема, носіння "електронного браслета", - розповів Чернишов.

За словами заступника голови Мін'юсту, впровадження такої практики в Україні заощадить кошти платників податків, розвантажить СІЗО і наблизить українську пенітенціарну систему до цивілізованої моделі.

Чернишов повідомив, що за допомогою міжнародних експертів з Норвегії, Литви та інших країн Мін'юст впритул зайнявся напрацюванням бази змін до законодавства щодо реалізації системи електронного моніторингу.

"Ми вивчаємо питання, як розширити практику застосування системи електронного моніторингу для більшого числа як підозрюваних у злочинах, так і засуджених", - зазначив заступник міністра.

За його словами, в інших країнах електронний моніторинг застосовується набагато ширше, ніж в Україні: за його допомогою продовжують контролювати людей після умовно-дострокового звільнення (УДЗ), також він застосовується по відношенню до, наприклад, педофілів і ґвалтівників, навіть після повного відбуття ними покарання.

За його словами, електронний моніторинг може замінити відбування покарання в установі по ряду статей, такий вид контролю застосовується і щодо підозрюваних.

"Безумовно, щодо підслідних, у випадках яких високий ризик здійснення повторного злочину, тиску на свідків і на слідство, про зміну запобіжного заходу на електронний моніторинг не може бути й мови. Але і в українському КПК є маса статей, при яких немає сенсу відправляти людину в СІЗО. Така практика дозволила б знизити витрати бюджету", - констатував чиновник.

Він розповів, що в ряді країн електронний моніторинг не лише скорочує витрати держбюджету на утримання підслідних і ув'язнених в установах, а також є джерелом наповнення бюджету.

"Я говорю про практику, коли суб'єкти електронного моніторингу за браслети самі і платять. В США - це близько 20 доларів на добу, в країнах ЄС - в середньому близько 22 євро на добу", - сказав він.

Заступник міністра звернув увагу на те, що Мін'юст поки тільки розглядає можливість розширення сфери дії електронного моніторингу в Україні та вивчає міжнародний досвід.

"Вважаю, тільки на обговорення необхідних змін до законодавства та їх підготовку піде не менше року. Але навіть коли вони будуть схвалені, експеримент точно не буде проводитися в масштабах всієї країни. Для початку він буде реалізований на прикладі "пілотів". Зараз ми визначили в якості пілотних проектів - Білу Церкву і один з районів Харкова, оскільки там є сильна пробація і наукова база", - додав він.

Чернишов нагадав, що через недостатнє фінансування в багатьох установах пенітенціарної системи спостерігаються неналежні побутові умови.