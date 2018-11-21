В Минюсте хотят частично заменить СИЗО и тюрьму электронными браслетами

Министерство юстиции Украины разрабатывает законодательные изменения, которые позволят расширить практику применения электронного мониторинга - ношения "электронного браслета" - и тем самым разгрузить пенитенциарные учреждения Украины.

Об этом со ссылкой на заместителя министра юстиции Дениса Чернышова сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, в настоящее время украинские следственные изоляторы заполнены в среднем на 85%, а Лукьяновское СИЗО - на 99%.

"Частично разгрузить следственные изоляторы возможно за счёт расширения практики применения "электронного браслета". В учреждениях пенитенциарной системы содержатся люди, осужденные по статьям, по которым в других странах содержание под стражей может быть заменено на иную ограничительную меру, в частности, ношение "электронного браслета", - рассказал Чернышов.

По словам замглавы Минюста, внедрение такой практики в Украине сэкономит средства налогоплательщиков, разгрузит СИЗО и приблизит украинскую пенитенциарную систему к цивилизованной модели.

Чернышов сообщил, что при помощи международных экспертов из Норвегии, Литвы и других стран Минюст вплотную занялся наработкой базы изменений в законодательство по реализации системы электронного мониторинга.

"Мы изучаем вопрос, как расширить практику применения системы электронного мониторинга для большего числа как подозреваемых в преступлениях, так и осужденных", - отметил замминистра.

По его словам, в других странах электронный мониторинг применяется намного шире, чем в Украине: с его помощью продолжают контролировать людей после условно-досрочного освобождения (УДО), также он применяется в отношении, к примеру, педофилов и насильников, даже после полного отбытия наказания.

По его словам, электронный мониторинг может заменить отбывание наказания в учреждении по ряду статей, такой вид контроля применяется и в отношении подозреваемых.

"Безусловно, в отношении подследственных, в случаях которых высок риск совершения повторного преступления, давления на свидетелей и на следствие, об изменении меры пресечения на электронный мониторинг не может быть и речи. Но и в украинском УПК есть масса статей, при которых нет смысла отправлять человека в СИЗО. Такая практика позволила бы снизить расходы бюджета", - констатировал чиновник.

Он рассказал, что в ряде стран электронный мониторинг не только сокращает расходы госбюджета на содержание подследственных и заключенных в учреждениях, но и является источником наполнения бюджета.

"Я говорю о практике, когда субъекты электронного мониторинга за браслеты сами платят. В США - это около $20 в сутки, в странах ЕС - в среднем около 22 евро в сутки", - сказал он.

Замминистра обратил внимание на то, что Минюст пока только рассматривает возможность расширения сферы действия электронного мониторинга в Украине и изучает международный опыт.

"Полагаю, только на обсуждение необходимых изменений к законодательству и их подготовку уйдет не менее года. Но даже когда они будут одобрены, эксперимент точно не будет проводиться в масштабах всей страны. Для начала он будет реализован на примере "пилотов". Сейчас мы определили в качестве пилотных проектов – Белую Церковь и один из районов Харькова, поскольку там есть сильная пробация и научная база", - добавил он.

Чернышов напомнил, что из-за недостаточного финансирования во многих учреждениях пенитенциарной системы наблюдаются ненадлежащие бытовые условия.