Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойовики знову атакували, били з протитанкових гранатометів

Середа, 21 листопада 2018, 17:49

Упродовж поточної доби, 21 листопада, окупанти на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

За його даними, в районі Красногорівки загарбники провокували українських військових зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу Кримського, противник двічі застосував ручні протитанкові гранатомети.

Також, йдеться у повідомленні, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС неподалік Славного та Новозванівки.

"Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів", - розповідають у штабі.

За словам українських військових, ситуація в районі проведення операції залишається під їхнім контролем. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Українська правда
Теми: ООСДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: