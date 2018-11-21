ООС: Бойовики знову атакували, били з протитанкових гранатометів

Упродовж поточної доби, 21 листопада, окупанти на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

За його даними, в районі Красногорівки загарбники провокували українських військових зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу Кримського, противник двічі застосував ручні протитанкові гранатомети.

Також, йдеться у повідомленні, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС неподалік Славного та Новозванівки.

"Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів", - розповідають у штабі.

За словам українських військових, ситуація в районі проведення операції залишається під їхнім контролем. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.