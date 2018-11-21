ООС: Боевики вновь атаковали, били из противотанковых гранатометов

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Среда, 21 ноября 2018, 18:49

В течение текущих суток, 21 ноября, оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По его данным, в районе Красногоровки захватчики провоцировали украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского, противник дважды применил ручные противотанковые гранатометы.

Также, говорится в сообщении, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС неподалеку Славного и Новозвановки.

"Подразделения, которые обороняются, принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов", - рассказывают в штабе.

По словам украинских военных, ситуация в районе проведения операции остается под их контролем. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс
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