"Євробляхарі" розблокували дороги держзначення - Укравтодор

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Середа, 21 листопада 2018, 19:06

Власники нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією розблокували шляхи державного значення, перекриті на час акції протесту.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

"Акції протестів учасників ГО "Авто Євро Сила" завершились по всій Україні. Рух транспорту по автодорогах державного значення здійснюється без обмежень", - йдеться у повідомленні.

При цьому в Укравтодор констатують, що у Смілі триває блокування дороги на км 198 а/д Н-01 Київ–Знам’янка (виїзд із міста у напрямку Києва) місцевими жителями, які з 19 листопада протестують проти встановлених тарифів на газопостачання.

В середу рух "АвтоЄвроСила" оголосив, що на 2 дні призупиняє акцію протесту водіїв на єврономерах, але продовжить боротьбу.

Напередодні рух "АвтоЄвроСила" оголосив всеукраїнську акцію непокори через норми закону 8487 і 8488.

Зокрема, учасники акції вимагають скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу, тому що, за ухваленими законами, чим "старше" автомобіль, тим вища ставка.

Українська правда
Теми: авто мітинги
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