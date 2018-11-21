"Евробляхеры" разблокировали дороги госзначения - Укравтодор

Владельцы нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией разблокировали пути государственного значения, которые перекрывали на время акции протеста.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Акции протестов участников ОО "Авто Евро Сила" завершились по всей Украине. Движение транспорта по автодорогам государственного значения осуществляется без ограничений", - говорится в сообщении.

При этом в Укравтодор констатируют, что в Смеле продолжается блокирование дороги на км 198 а/д Н-01 Киев-Знаменка (выезд из города в направлении Киева) местными жителями, которые с 19 ноября протестуют против установленных тарифов на газоснабжение.

В среду движение "АвтоЕвроСила" объявило, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах, но продолжит борьбу.

Накануне движение "АвтоЕвроСила" объявило всеукраинскую акцию неповиновения из-за норм законов 8487 и 8488.

В частности, участники акции требуют отменить коэффициент возраста для автомобилей с ЕС в расчете стоимости акциза, потому что, по принятым законам, чем "старше" автомобиль, тем выше ставка.