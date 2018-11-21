РФ блокує введення миротворців на Донбас – Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що Росія намагається свідомо блокувати навіть обговорення можливості впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це очільник МЗС розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

Клімкін запевнив, що зараз українська сторона домовляється про те, щоб це питання обговорювалося в нормандському форматі на рівні політичних директорів.

"Обговорення відбудеться на наступному тижні у Берліні. Чи буде якесь просування – подивимося", - сказав він.

Клімкін пояснив, що перепони в питанні миротворців створює Російська Федерація.

"Проблема в тому, що Росія намагається свідомо блокувати та торпедувати цю ідею. Напрямок її дій полягає в легітимізації окупації на Донбасі та намаганні потім впихнути російський протекторат у вільну демократичну європейську Україну, що за визначенням неможливо. Також Росія спекулює тим, що не хоче вести субстантивних переговорів, намагаючись вказувати на вибори, які будуть наступного року в Україні", - додав міністр.