РФ блокирует введение миротворцев на Донбасс – Климкин

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Среда, 21 ноября 2018, 23:47

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Россия пытается сознательно блокировать даже обсуждение возможности внедрения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Об этом глава МИД рассказал в интервью "Укринформу"

Климкин заявил, что сейчас украинская сторона договаривается о том, чтобы этот вопрос обсуждался в нормандском формате на уровне политических директоров.

"Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине. Будет ли какое-то продвижение – посмотрим", - сказал он.

Климкин пояснил, что преграды в вопросе миротворцев создает Российская Федерация.

"Проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать эту идею. Направление ее действий заключается в легитимизации оккупации на Донбассе и попытке потом впихнуть российский протекторат в свободную демократическую европейскую Украину, что по определению невозможно. Также Россия спекулирует тем, что не хочет вести субстантивных переговоров, пытаясь указывать на выборы, которые будут в следующем году в Украине", - добавил министр.

Темы: ООН миротворцы Росcия Климкин
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