В Росії помер начальник ГРУ

Начальник Головного (розвідувального) управління Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Ігор Коробов помер у віці 62 років.

Про це повідомили в міноборони РФ, передає "РИА Новости".

На 63-му році життя помер начальник головного управління Генштабу (раніше ГРУ) Збройних сил Росії Ігор Коробов.

У повідомленні оборонного відомства сказано, що Коробов пішов з життя після важкої і тривалої хвороби.

Нагадаємо, останнім часом відбулось декілька гучних провалів російської військової розвідки в США, Великій Британії, Нідерландах та Чорногорії.

5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов.

Згодом стало відомо, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".

Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін. Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.

Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.

4 жовтня міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що четверо росіян намагалися отримати доступ до інформації про збиття малайзійського "Боїнга" в Україні в 2014 році.

Кібератаки намагалися вчинити співробітники ГРУ, названі їхні імена: Алексєй Моренец, Олег Сотніков, Алексєй Мінін і Євгеній Серебряков. 13 квітня вони були вислані з Нідерландів.

Попередній начальник ГРУ РФ Ігор Сергун помер 3 січня 2016 року, за офіційною версією, від серцевого нападу.