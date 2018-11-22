В России умер начальник ГРУ

Начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

На 63-м году жизни скончался начальник главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов.

В сообщении оборонного ведомства сказано, что Коробов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Напомним, в последнее время произошло несколько громких провалов российской военной разведки в США, Великобритании, Нидерландах и Черногории.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов.

Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.

Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.

4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о сбивании малайзийского "Боинга" в Украине в 2014 году.

Кибератаки пытались совершить сотрудники ГРУ, названы их имена: Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин и Евгений Серебряков. 13 апреля они были высланы из Нидерландов.

Предыдущий начальник ГРУ РФ Игорь Сергун умер 3 января 2016 года, по официальной версии, от сердечного приступа.