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У російській Раді Федерації вирішили переглянути умови застосування ядерної зброї

Четвер, 22 листопада 2018, 03:35

Раді безпеки РФ рекомендовано визначити умови переходу Росії до застосування ядерної зброї, а також прийняття рішень про відповідні дії при застосуванні проти РФ гіперзвукової зброї.

Про це, посилаючись на "РИА Новости", пише DW.

Учасники круглого столу в комітеті з оборони і безпеки Ради Федерації Росії, присвяченого розвитку збройних сил країни, запропонували Раді безпеки РФ оновити умови застосування ядерної зброї.

"Міжвідомчої комісії Ради безпеки Російської Федерації з військової безпеки рекомендується розглянути питання: підготовки нової редакції "Основ політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування", що включає визначення умов переходу Російської Федерації до застосування ядерної зброї, прийняття рішення на дії у відповідь при застосуванні противником гіперзвукової зброї і інших видів стратегічної неядерної зброї", - зазначено у відповідному рішенні.

Крім того, учасники круглого столу вважають за необхідне розробити проект "Національної військової стратегії РФ".

Раніше президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на запитання учасників міжнародного клубу "Валдай", заявив, що Москва може застосувати ядерну зброю, тільки переконавшись, що потенційний агресор завдає удар.

"Агресор повинен знати: відплата неминуча, все одно він буде знищений. А ми як жертва агресії, ми як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть. Тому що вони навіть покаятися не встигнуть", - сказав Путін, викликавши сміх і оплески залу .

У червні Путін говорив, що для Росії важливо, щоб на території України не з'явилися нові комплекси протиракетної оборони, які б стримували російський ядерний потенціал.

"Українська правда" у Threads

Теми: ядерна зброяРосія
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