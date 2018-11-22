Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Совфеде РФ решили пересмотреть условия применения ядерного оружия

Четверг, 22 ноября 2018, 03:35

Совету безопасности РФ рекомендовано определить условия перехода России к применению ядерного оружия, а также принятия решений об ответных действиях при применении против РФ гиперзвукового оружия.

Об этом, ссылаясь на РИА "Новости", пишет DW.

Участники круглого стола в комитете по обороне и безопасности Совета Федерации России, посвященного развитию вооруженных сил страны, предложили Совету безопасности РФ обновить условия применения ядерного оружия.

"Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по военной безопасности рекомендуется рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия", - указано в соответствующем решении.

Кроме того, участники круглого стола считают необходимым разработать проект "Национальной военной стратегии РФ".

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников международного клуба "Валдай", заявил, что Москва может применить ядерное оружие, только убедившись, что потенциальный агрессор наносит удар.

"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех и аплодисменты зала.

В июне Путин говорил, что для России важно, чтобы на территории Украины не появились новые комплексы противоракетной обороны, которые бы сдерживали российский ядерный потенциал.

Темы: ядерное оружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
ядерное оружие
Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным
Медведев назвал варианты окончания войны: либо переговоры, либо ядерный удар
Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ
Последние новости
13:32
У Путина отреагировали на версию о том, что его соратник стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
Все новости...
Реклама: