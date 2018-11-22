В Совфеде РФ решили пересмотреть условия применения ядерного оружия

Совету безопасности РФ рекомендовано определить условия перехода России к применению ядерного оружия, а также принятия решений об ответных действиях при применении против РФ гиперзвукового оружия.

Об этом, ссылаясь на РИА "Новости", пишет DW.

Участники круглого стола в комитете по обороне и безопасности Совета Федерации России, посвященного развитию вооруженных сил страны, предложили Совету безопасности РФ обновить условия применения ядерного оружия.

"Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по военной безопасности рекомендуется рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия", - указано в соответствующем решении.

Кроме того, участники круглого стола считают необходимым разработать проект "Национальной военной стратегии РФ".

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников международного клуба "Валдай", заявил, что Москва может применить ядерное оружие, только убедившись, что потенциальный агрессор наносит удар.

"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех и аплодисменты зала.

В июне Путин говорил, что для России важно, чтобы на территории Украины не появились новые комплексы противоракетной обороны, которые бы сдерживали российский ядерный потенциал.