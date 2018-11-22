ООС: 11 обстрілів за добу, один поранений

Упродовж 21 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Новолуганське, Авдіївка, Славне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також, ввечері, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

Опорний пункт українських військ біля Кримського противник двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, а позиції в районі Новозванівки два рази потрапили під вогонь з великокаліберних кулеметів та СПГ.

Внаслідок обстрілів один з військовослужбовців Об'єднаних сил зазнав легкого поранення.

За даними розвідки, збройні формування Російської Федерації втратили одного найманця.

Від початку доби противник вогневої активності не проявляв