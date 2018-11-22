ООС: 11 обстрелов в сутки, один раненый

В течение 21 ноября оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также, вечером, из минометов калибра 82 мм, враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

Опорный пункт украинских войск у Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановки два раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

Вследствие обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил получил легкое ранение.

По данным разведки, вооруженные формирования Российской Федерации потеряли одного наемника.

С начала суток противник огневой активности не проявлял