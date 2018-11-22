Активістів, затриманих біля Будинку профспілок, відпустили

Активістів, затриманих напередодні під час протесту проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в Будинку профспілок у Києві, відпустили.

Про це повідомила "Українській правді" речниця столичної поліції Оксана Блищик.

"Встановили анкетні дані, відібрали пояснення і відпустили", – повідомила вона у відповідь на запитання про їхню долю.

Згодом прес-служба поліції Києва уточнила, що відпустили усіх 6-х затриманих.

За даними поліції, активісти близько 10-ї вечора середи "запалили димову шашку, зробили написи на фасаді будинку профспілок, де розміщений заклад харчування, та принесли шини".

"На даний час вирішується питання щодо надання правової оцінки цій події", – зазначила поліція о 9:21 четверга.

Про розпилення газу в повідомленні поліції – ні слова.

21 листопада, в 5-ту річницю початку Революції гідності, на Майдані незалежності поліція застосувала сльозогінний газ і затримала щонайменше 6 активістів.

Постраждалий від газу адвокат одного з активістів Масі Найєм написав заяву в поліцію.