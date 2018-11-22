Активістів, затриманих біля Будинку профспілок, відпустили

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Четвер, 22 листопада 2018, 09:17

Активістів, затриманих напередодні під час протесту проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в Будинку профспілок у Києві, відпустили.

Про це повідомила "Українській правді" речниця столичної поліції Оксана Блищик.

"Встановили анкетні дані, відібрали пояснення і відпустили", – повідомила вона у відповідь на запитання про їхню долю.

21 листопада, в 5-ту річницю початку Революції гідності, на Майдані незалежності поліція застосувала сльозогінний газ і затримала щонайменше 6 активістів.

Постраждалий від газу адвокат одного з активістів Масі Найєм написав заяву в поліцію.

Україснька правда
Теми: Київ акції поліція
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