Активістів, затриманих біля Будинку профспілок, відпустили

Активістів, затриманих напередодні під час протесту проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в Будинку профспілок у Києві, відпустили.

Про це повідомила "Українській правді" речниця столичної поліції Оксана Блищик.

"Встановили анкетні дані, відібрали пояснення і відпустили", – повідомила вона у відповідь на запитання про їхню долю.

21 листопада, в 5-ту річницю початку Революції гідності, на Майдані незалежності поліція застосувала сльозогінний газ і затримала щонайменше 6 активістів.

Постраждалий від газу адвокат одного з активістів Масі Найєм написав заяву в поліцію.