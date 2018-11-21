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Біля будинку Профспілок поліція застосувала газ і затримала активістів

Середа, 21 листопада 2018, 23:37
Біля будинку Профспілок поліція застосувала газ і затримала активістів

На Майдані Незалежності в Києві поліція застосувала газ і затримала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок, постраждав адвокат Масі Найєм.

Про це сам адвокат повідомив у facebook.

"Щойно, під час здійснення адвокатської діяльності і захисту свого клієнта на Майдані Незалежності, відносно мене був застосований спецзасіб (газовий балончик) співробітниками поліції (не патрульної)", - повідомив Найєм.

Адвокат додав, що він отримав опік очей та обличчя.

Як повідомляє Національний центр правозахисту, інцидент стався, коли поліція затримувала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок. На їхню думку, такий заклад недоречний у цій будівлі. Інцидент на відео з 33-ї хвилини.

Повідомляється, що 6-х активістів затримано та доправили в райвідділок на вул. Герцена. Разом із затриманими адвокат Масі Найєм, якого представники нацполіції забризкали газом, і депутат Андрій Іллєнко.

Депутат Мустафа Найєм уточнив, що його брат Масі Найєм є адвокатом одного з затриманих активістів.

"Про те, що він адвокат, брат повідомив одразу після спроби затримати Сергія Мазура. І співробітники поліції це почули. Після чого застосували газовий балончик", – додав він.

"Співробітники поліції встановлені. Це Удодов Олександр Сергійович (номер жетона 0132928), Бояр Сергій Сергійович (0053541), Ошомок Олександр Валерійович (0133017). Це не співробітники патрульної поліції. Швидше за все, це співробітники поліції спеціального призначення", – повідомив Мустафа Найєм.

Масі Найєм уже написав заяву до Шевченківського райвідділу Нацполіціі в Києві.

Теми: МайданполіціяНайєм
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