Біля будинку Профспілок поліція застосувала газ і затримала активістів

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Четвер, 22 листопада 2018, 00:37

На Майдані Незалежності в Києві поліція застосувала газ і затримала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок, постраждав адвокат Масі Найєм.

Про це сам адвокат повідомив у facebook.

"Щойно, під час здійснення адвокатської діяльності і захисту свого клієнта на Майдані Незалежності, відносно мене був застосований спецзасіб (газовий балончик) співробітниками поліції (не патрульної)", - повідомив Найєм.

Адвокат додав, що він отримав опік очей та обличчя.

Як повідомляє Національний центр правозахисту, інцидент стався, коли поліція затримувала активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок. На їхню думку, такий заклад недоречний у цій будівлі. Інцидент на відео з 33-ї хвилини.

Повідомляється, що 6-х активістів затримано та доправили в райвідділок на вул. Герцена. Разом із затриманими адвокат Масі Найєм, якого представники нацполіції забризкали газом, і депутат Андрій Іллєнко.

Теми: Майдан поліція Найєм
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