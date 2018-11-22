Активистов, задержанных возле Дома профсоюзов, отпустили
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Четверг, 22 ноября 2018, 09:17
Активистов, задержанных накануне во время протеста против открытия ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в Киеве, отпустили.
Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
"Установили анкетные данные, отобрали объяснения и отпустили", – сообщила она в ответ на вопрос об их судьбе.
21 ноября, в 5-ю годовщину начала Революции достоинства, на Майдане независимости полиция применила слезоточивый газ и задержала не менее 6 активистов.
Пострадавший от газа адвокат одного из активистов Маси Найем написал заявление в полицию.
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