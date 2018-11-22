Активистов, задержанных возле Дома профсоюзов, отпустили

Активистов, задержанных накануне во время протеста против открытия ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в Киеве, отпустили.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Установили анкетные данные, отобрали объяснения и отпустили", – сообщила она в ответ на вопрос об их судьбе.

Позже пресс-служба полиция Киева уточнила, что отпустили всех 6-х задержанных.

По данным полиции, активисты около 10 вечера среды "зажгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде здания профсоюзов, где расположен общепит, и принесли шины".

"В настоящее время решается вопрос о предоставлении правовой оценки этому событию", – отметила полиция в 9:21 четверга.

О распылении газа в сообщении полиции – ни слова.

21 ноября, в 5-ю годовщину начала Революции достоинства, на Майдане независимости полиция применила слезоточивый газ и задержала не менее 6 активистов.

Пострадавший от газа адвокат одного из активистов Маси Найем написал заявление в полицию.