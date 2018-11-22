Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Активистов, задержанных возле Дома профсоюзов, отпустили

Четверг, 22 ноября 2018, 08:17
Активистов, задержанных возле Дома профсоюзов, отпустили

Активистов, задержанных накануне во время протеста против открытия ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в Киеве, отпустили.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Установили анкетные данные, отобрали объяснения и отпустили", – сообщила она в ответ на вопрос об их судьбе.

Позже пресс-служба полиция Киева уточнила, что отпустили всех 6-х задержанных.

По данным полиции, активисты около 10 вечера среды "зажгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде здания профсоюзов, где расположен общепит, и принесли шины".

"В настоящее время решается вопрос о предоставлении правовой оценки этому событию", – отметила полиция в 9:21 четверга.

О распылении газа в сообщении полиции – ни слова.

21 ноября, в 5-ю годовщину начала Революции достоинства, на Майдане независимости полиция применила слезоточивый газ и задержала не менее 6 активистов.

Пострадавший от газа адвокат одного из активистов Маси Найем написал заявление в полицию.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Киевакцииполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
13:32
У Путина отреагировали на версию о том, что его соратник стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
Все новости...
Реклама: