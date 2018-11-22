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Томос можуть надати уже наступного тижня

Четвер, 22 листопада 2018, 08:30
Томос можуть надати уже наступного тижня

Автокефальна Церква в Україні з’явиться за кілька тижнів, а томос можна чекати вже за кілька днів.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Свято наближається. Коли в Україні з'явиться самостійна Церква".

"Рішення про надання томосу Українській Церкві формально буде рішенням Синоду Вселенського патріархату. Найближче його засідання заплановано вже на наступний тиждень – 27-29 листопада", - йдеться в статті.

На тому засіданні, згідно з офіційною заявою Варфоломія, буде призначена на грудень дата проведення об’єднавчого Собору в Україні.

"Оскільки до грудня інших засідань Синоду Константинопольського патріархату не заплановано, а томос мають надати до грудневого Собору в Києві, то найбільш імовірно, що томос Українській Церкві нададуть уже наступного тижня", - йдеться у статті.

Точна дата Собору наразі невідома.

"Але вже можна сказати точно, що до кінця 2018 року епопея під назвою "Томос для України" має закінчитися", - йдеться в статті.

Українська правда

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Теми: церкватомос
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