Томос могут предоставить уже на следующей неделе

Автокефальная Церковь в Украине появится через несколько недель, а томос можно ожидать уже через несколько дней.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Праздник приближается. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь".

"Решение о предоставлении томоса Украинской Церкви формально будет решением Синода Вселенского патриархата. Ближайшее его заседания запланировано уже на следующую неделю – 27-29 ноября", - говорится в статье.

На том заседании, согласно официальному заявлению Варфоломея, будет назначена на декабрь дата проведения объединительного Собора в Украине.

"Поскольку до декабря других заседаний Синода Константинопольского патриархата не запланировано, а томос должны предоставить до декабрьского Собора в Киеве, то наиболее вероятно, что томос Украинской Церкви предоставят уже на следующей неделе", - говорится в статье.

Точная дата Собора пока неизвестна.

"Но уже можно сказать точно, что до конца 2018 года эпопея под названием "Томос для Украины" закончиться", - говорится в статье.