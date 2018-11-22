Томос могут предоставить уже на следующей неделе

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Четверг, 22 ноября 2018, 09:30

Автокефальная Церковь в Украине появится через несколько недель, а томос можно ожидать уже через несколько дней.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Праздник приближается. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь".

"Решение о предоставлении томоса Украинской Церкви формально будет решением Синода Вселенского патриархата. Ближайшее его заседания запланировано уже на следующую неделю – 27-29 ноября", - говорится в статье.

На том заседании, согласно официальному заявлению Варфоломея, будет назначена на декабрь дата проведения объединительного Собора в Украине.

"Поскольку до декабря других заседаний Синода Константинопольского патриархата не запланировано, а томос должны предоставить до декабрьского Собора в Киеве, то наиболее вероятно, что томос Украинской Церкви предоставят уже на следующей неделе", - говорится в статье.

Точная дата Собора пока неизвестна.

"Но уже можно сказать точно, что до конца 2018 года эпопея под названием "Томос для Украины" закончиться", - говорится в статье.

Украинская правда
Темы: церковь томос
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