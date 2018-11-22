Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Томос могут предоставить уже на следующей неделе

Четверг, 22 ноября 2018, 08:30
Томос могут предоставить уже на следующей неделе

Автокефальная Церковь в Украине появится через несколько недель, а томос можно ожидать уже через несколько дней.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Праздник приближается. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь".

"Решение о предоставлении томоса Украинской Церкви формально будет решением Синода Вселенского патриархата. Ближайшее его заседания запланировано уже на следующую неделю – 27-29 ноября", - говорится в статье.

На том заседании, согласно официальному заявлению Варфоломея, будет назначена на декабрь дата проведения объединительного Собора в Украине.

"Поскольку до декабря других заседаний Синода Константинопольского патриархата не запланировано, а томос должны предоставить до декабрьского Собора в Киеве, то наиболее вероятно, что томос Украинской Церкви предоставят уже на следующей неделе", - говорится в статье.

Точная дата Собора пока неизвестна.

"Но уже можно сказать точно, что до конца 2018 года эпопея под названием "Томос для Украины" закончиться", - говорится в статье.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьтомос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
13:32
У Путина отреагировали на версию о том, что его соратник стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
Все новости...
Реклама: