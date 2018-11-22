На окупований Донбас прибули вантажівки з "гуманітарною допомогою" з РФ

У Міністерстві надзвичайних ситуацій росії заявили, що до пунктів призначення окупованих районів Донецької і луганської областей прибули автомобілі "83-й гуманітарної колони".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що наразі на спеціальних пунктах прийому вантажу в ОРДЛО відбувається розвантаження "гуманітарної допомоги" і у подальшому вона буде розподілена серед "нужденного населення".

За даними російського МНС, у складі колони "понад 400 тонн гуманітарного вантажу, що складається з дитячих продуктових наборів, медичного майна і медикаментів".

"Всі автомобілі колони пройшли перевірку представниками митних та прикордонних служб", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після розвантаження російські вантажівки попрямують в Донський рятувальний центр, через прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".