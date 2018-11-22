На окупований Донбас прибули вантажівки з "гуманітарною допомогою" з РФ

695 переглядів
Четвер, 22 листопада 2018, 10:07

У Міністерстві надзвичайних ситуацій росії заявили, що до пунктів призначення окупованих районів Донецької і луганської областей прибули автомобілі "83-й гуманітарної колони".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що наразі на спеціальних пунктах прийому вантажу в ОРДЛО відбувається розвантаження "гуманітарної допомоги" і у подальшому вона буде розподілена серед "нужденного населення".

За даними російського МНС, у складі колони "понад 400 тонн гуманітарного вантажу, що складається з дитячих продуктових наборів, медичного майна і медикаментів".

"Всі автомобілі колони пройшли перевірку представниками митних та прикордонних служб", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після розвантаження російські вантажівки попрямують в Донський рятувальний центр, через прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

Українська правда
Теми: Донбас ОРДЛО Росія
powered by lun.ua
По темі
ООС: Бойовики знову атакували, били з протитанкових гранатометів 21 листопада 2018, 18:49
ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і кулеметів, без втрат 21 листопада 2018, 07:47
У жовтні на Донбасі загинули 5 мирних жителів — ООН 20 листопада 2018, 23:39
Усі новини
Головні новини
Мінімальну пенсію підвищать на 62 гривні — Розенко
Суд відмовився скасовувати приватизацію "Укртелекому"
З фракції Опоблоку вийшли три нардепи
На предстоятеля Української автокефальної церкви є кілька претендентів
Усі новини
мода

7 собак до та після стрижки

Відео

Чому сюсюкатися з дітьми корисно