На оккупированный Донбасс прибыли грузовики с "гуманитарной помощью" с РФ

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Четверг, 22 ноября 2018, 10:07

В Министерстве чрезвычайных ситуаций россии заявили, что в пункты назначения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей прибыли автомобили "83-й гуманитарной колонны".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в настоящее время на специальных пунктах приема груза в ОРДЛО происходит разгрузка "гуманитарной помощи" и в дальнейшем она будет распределена среди "бедствующего населения".

По данным российского МЧС, в составе колонны "более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов".

"Все автомобили колонны прошли проверку представителями таможенных и пограничных служб", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после разгрузки российские грузовики отправятся в Донской спасательный центр, через пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Украинская правда
Темы: Донбасс ОРДЛО Росcия
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