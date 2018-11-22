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Суд у Лондоні відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського – Лещенко

Четвер, 22 листопада 2018, 10:49
Суд у Лондоні відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського – Лещенко

Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляє нардеп Сергій Лещенко з посиланням на джерела.

Після такого рішення справу, скоріше за все, закриють.

Крім того, арешти активів Коломойського та Боголюбова, ймовірно, будуть скасовані.

Близьке до судового процесу джерело "Української правди" не підтвердило і не спростувало інфомацію щодо рішення лондонського суду.

"Ця інформація закрита судом і тільки наші англійські адвокати мають до неї доступ", – зазначив співрозмовник.

Як повідомлялося, детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів  екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої  активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Читайте також: Другий лондонський фронт: як Високий суд усмирив Коломойського і Боголюбова

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Теми: КоломойськийсудПриват
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