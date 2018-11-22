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Суд в Лондоне отказался от дела Приватбанка против Коломойского – Лещенко

Четверг, 22 ноября 2018, 10:49
Суд в Лондоне отказался от дела Приватбанка против Коломойского – Лещенко

Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на источники.

После такого решения дело, скорее всего, закроют.

Кроме того, аресты активов Коломойского и Боголюбова, вероятно, будут отменены.

Близкий к судебному процессу источник "Украинской правды" не подтвердил и не опроверг инфомацию о решении лондонского суда.

"Эта информация закрыта судом и только наши английские адвокаты имеют к ней доступ", – отметил собеседник.

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Читайте также: Второй лондонский фронт: как Высокий суд укротил Коломойского и Боголюбова

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Темы: КоломойскийсудПриват
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