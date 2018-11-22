На Житомирщині пройшли масштабні військові навчання десантників

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Четвер, 22 листопада 2018, 13:50

На базі навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України, на Житомирщині,відбулися масштабні військові навчання воїнів-десантників.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.

Зазначається, що під час навчань військовослужбовці десантно-штурмових підрозділів відпрацювали низку бойових завдань, зокрема, авіаційні удари, десантування особового складу та військової техніки, подолання водної перешкоди бронетехнікою, рейдові дії тощо.

 
 
 
 

За даними РНБО, на навчаннях були присутні президент Петро Порошенко, Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов та начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

 
 

Раніше в Україні провели багатонаціональні спільні авіаційні навчання "Чисте небо 2018", в яких братимуть участь 9 держав – членів НАТО.

Українська правда
Теми: РНБО Збройні сили
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