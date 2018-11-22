В Житомирской области прошли масштабные военные учения десантников

На базе учебного центра десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины, в Житомирской области, состоялись масштабные военные учения воинов-десантников.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что во время учений военнослужащие десантно-штурмовых подразделений отработали ряд боевых задач, в частности, авиационные удары, десантирование личного состава и военной техники, преодоление водной преграды бронетехникой, рейдовые действия и т.д.

По данным СНБО, на учениях присутствовали президент Петр Порошенко, Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Ранее в Украине провели многонациональные совместные авиационные учения "Чистое небо 2018", в которых будут участвовать 9 государств - членов НАТО.