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Постпред України в ОБСЄ, чий брат працює в розвідці РФ, покритикував Росію

Четвер, 22 листопада 2018, 14:02
Постпред України в ОБСЄ, чий брат працює в розвідці РФ, покритикував Росію

Постійний представник України в ОБСЄ Ігор Прокопчук, чий рідний брат працює на російську розвідку і мало не став президентом Інтерполу, звинуватив РФ у пропаганді і дезінформації проти України.

Його слова цитує у Twitter українське представництво в ОБСЄ і ООН.

"Кампанія пропаганди і дезінформації проти України, яку ведуть російські контрольовані державою ЗМІ, спрямована на руйнування миру і стабільності в Україні, підрив довіри суспільства до демократичних процесів і структур та послаблення спротиву зовнішній агресії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Ігор Прокопчук є молодшим рідним братом ветерана російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександра Прокопчука, який був одним з кандидатів на посаду голови Інтерполу.

За даними українських правоохоронців, Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Українська правда
Теми: ОБСЄРосіяскандал
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