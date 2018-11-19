Інтерпол не для Путіна: розгорається протест проти призначення розвідника РФ

На посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук.

Цим обурені міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і його соратник Антон Геращенко.

А Мустафа Найєм написав, що Генасамблея Інтерполу обиратиме нового президента 21 листопада – і "обрання представника Росії на найвищу посаду в Інтерполі означатиме фактичне захоплення цієї організації Росією та іншими авторитарними режимами".

"Ми просимо неурядові організації до 12:00 СET 19 листопада підписати текст спільного звернення до делегатів країн-учасниць із закликом не допустити обрання представника Росії Олександра Прокопчука президентом Інтерполу", – заявив депутат.

"Ви також можете підтримати онлайн-акцію #InterpolNotForPutin, для чого запостити у Twitter заклики різними мовами і тегнути міністра внутрішніх справ вашої країни", – додав Найєм.

Делегація України намагається завадити призначенню Прокопчука у Дубаї, де 18 листопада розпочалася 87-я сесія Генеральної асамблеї Інтерполу.

"Наша делегація проводить тут десятки зустрічей на найвищому рівні і веде широкі дискусії, де ми відстоюємо свою принципову позицію. Інтерпол повинен залишитися позаполітичною організацією і розвиватися як ефективний інструмент співпраці всіх країн у боротьбі проти міжнародного криміналу", – пише Аваков у блозі на УП .

За словами голови МВС, в умовах гібридної війни проти України обрання Прокопчука президентом Інтерполу "дозволить російському режиму ще більше розширити практику використання "червоних циркулярів" для обмеження свободи пересування і переслідування неугодних в інтересах одіозного режиму".

"Світовій спільноті доведеться навчитися розпізнавати новітні загрози гібридної війни, в тому числі і спроби використовувати міжнародні інститути для зміцнення тоталітарних режимів, і виробити методи протидії", – вважає Аваков.

"Путінський режим змінив світ – світу треба визнати його токсичність і виробити заходи профілактики, а не легалізовувати його через посади в керівництві Інтерполу", – заявив Аваков.

Геращенко також написав у Facebook: "У нас є незаперечна інформація, що Олександр Прокопчук, головний кандидат на посаду нового президента Інтерполу, є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол".

Олександр Прокопчук

За даними Геращенка, наприкінці 1980-х років Прокопчук працював у КДБ СРСР під прикриттям Інституту російської мови імені Пушкіна, збирав агентуру в середовищі студентів з США і Європи, а в другій половині 1990-х був співробітником резидентури СЗР у Вашингтоні і шпигував проти США .

У 2003 році Прокопчук був переведений в органи МВС РФ, але "як і раніше, був і залишається співробітником спецслужб РФ", стверджує Геращенко.

З 2011 року генерал-майор МВС РФ очолив російське бюро Інтерполу.

"Інформація отримана від першоджерела, що особисто знає і працював з Олександром Прокопчуком у розвідслужбах СРСР і РФ. Формальною підставою виключення Прокопчука зі списку претендентів може стати той факт, що він приховує свій зв'язок із розвідувальними службами Росії", – заявив Геращенко.

Зазначимо, що два роки тому Олександр Прокопчук став віце-президентом Інтерполу, тоді як посаду президента обійняв заступник міністра громадської безпеки Китаю Мен Хунвей.

17 листопада "Financial Times" писало, що після зникнення й відставки глави Інтерполу Мен Хунвея на його місце претендують два кандидати, один з яких – Прокопчук.



А "The Times" написало, що британські чиновники очікують, що саме 56-річного росіянина оберуть наступним президентом Інтерполу.