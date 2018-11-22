Постпред Украины в ОБСЕ, чей брат работает в разведке РФ, покритиковал Россию

Постоянный представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук, чей родной брат работает на российскую разведку и чуть не стал президентом Интерпола, обвинил РФ в пропаганде и дезинформации против Украины.

Его слова цитирует в Twitter украинское представительство в ОБСЕ и ООН.

"Кампания пропаганды и дезинформации против Украины, которую ведут российские контролируемые государством СМИ, направлена на разрушение мира и стабильности в Украине, подрыв доверия общества к демократическим процессам и структурам и ослабление сопротивления внешней агрессии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Игорь Прокопчук является младшим родным братом ветерана российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александра Прокопчука, который был одним из кандидатов на пост главы Интерпола.

По данным украинских правоохранителей, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.