Журналісти встановили ГРУшника, якого розшукує Чорногорія

Міжнародні дослідники і російські журналісти заявляють, що ідентифікували другого співробітника російських спецслужб, причетного до неуспішного перевороту в Чорногорії.

Про це йдеться в матеріалах Bellingcat і The Insider.

Вони стверджують, що "Володимира Попова", якого розшукує Чорногорія, звуть Володимир Моісеєв.

При цьому автори розслідування стверджують, що Моісеєв брав участь в операціях не тільки на Балканах, а міг бути задіяний у розпалюванні сепаратистського конфлікту в Молдові за "донбаським сценарієм", а також з неясними цілями діяв в Польщі, Болгарії та Україні.

Володимир Миколайович Моісеєв народився 29 травня 1980 року в селі Півкіно в Курганській області.

Його дата народження і ім'я-по батькові збігаються з даними особистості прикриття.

Журналісти припускають, посилаючись на дані Росреестра, що Моісеєв і його сім'я проживають московському районі Черемушки в сусідньому будинку з Олександром Мішкіним. Останнього, за даними журналістів, підозрюють в отруєнні колишнього ГРУшника Сергія Скрипаля.

Свою квартиру Моісеєв отримав від держави в березні 2015 року, всього на кілька місяців пізніше ймовірних отруйників Скрипаля Мішкіна і Анатолія Чепіги.

Журналісти нагадують, що Мішкін і Чепіга отримали квартири разом із нагородою президента Володимира Путіна "Герой Росії", і припускають, що Моісеєв також міг бути нагороджений відзнакою.

При цьому в документах на ім'я "Володимир Попов" значиться інша московська адреса, але там проживає літня пара, яка про Попова ніколи не чула.

"Моісеєв під своїм ім'ям рідко літав на літаку, зазвичай до себе додому, в Тюмень, зате під ім'ям Попова він регулярно подорожував по Європі як "фотожурналіст" і "агент з морського страхування", – йдеться в розслідуванні.

В основному його подорожі стосувалися Балкан, Кавказу та Туреччини.

Моісеєв (2) разом із іншим ГРУшником Едуардом Шішмаковим (Широковим) у Болгарії

У 2017 році були опубліковані фотографії двох чоловіків, яких називають співробітниками російського ГРУ і організаторами невдалого путчу в Чорногорії.

Раніше журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипаля та його дочки, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".

Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін. Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.

Журналіст, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію. У Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.

Читайте більше про росіян, яких підозрюють в отруєнні Скрипаля, в матеріалі "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"

та про переворт у Чорногорії "Чорногорія після путчу. Що планували російські куратори та що вийшло насправді"