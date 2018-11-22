Журналисты установили ГРУшника, которого разыскивает Черногория

Международные исследователи и российские журналисты заявляют, что идентифицировали второго сотрудника российских спецслужб, причастного к провалившемуся перевороту в Черногории.

Об этом говорится в материалах Bellingcat и The Insider.

Они утверждают, что "Владимира Попова", которого разыскивает Черногория, зовут Владимир Моисеев.

При этом авторы расследования утверждают, что Моисеев участвовал в операциях не только на Балканах, а мог быть задействован в разжигании сепаратистского конфликта в Молдавии по "донбасскому сценарию", а также с неясными целями действовал в Польше, Болгарии и Украине.

Владимир Николаевич Моисеев родился 29 мая 1980 года в деревне Пивкино в Курганской области.

Его дата рождения и имя-отчество совпадают с данными личности прикрытия.

Журналисты предполагают, ссылаясь на данные Росреестра, что Моисеев и его семья проживают московском районе Черемушки в соседнем доме с Александром Мишкиным. Последнего, по данным журналистов, подозревают в отравлении бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля.

Свою квартиру Моисеев получил от государства в марте 2015 года, всего на несколько месяцев позже вероятных отравителей Скрипаля Мишкина и Анатолия Чепиги.

Журналисты напоминают, что Мишкин и Чепига получили квартиры вместе с наградой президента Владимира Путина "Герой России", и предполагают, что Моисеев также мог быть награжден медалью.

При этом в документах на имя "Владимир Попов" значится другой московский адрес, но там проживает пожилая пара, которая о Попове никогда не слышала.

"Моисеев под своим именем редко летал на самолете, обычно к себе домой, в Тюмень, зато под именем Попова он регулярно путешествовал по Европе как "фотожурналист" и "агент по морскому страхованию", – говорится в расследовании.

В основном его путешествия касались Балкан, Кавказа и Турции.

Моисеев (2) вместе с другим ГРУшником Эдуардом Шишмаковим (Широковым) в Болгарии

В 2017 году были опубликованы фотографии двоих мужчин, которых называют сотрудниками российского ГРУ и организаторами провалившегося путча в Черногории.

Ранее журналисты узнали, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочки, который называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".

Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.

Журналист, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. В Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.

Читайте больше про россиян, которых подозревают в отравлении Скрипаля, в материале "Боширов"-Чепига и "Петров"-Мишкин. Что известно о приключениях "Солсберийского туристов"

и про переворт в Черногории "Черногория после путча. Что планировали российские кураторы и что получилось на самом деле"