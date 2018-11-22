Журналисты установили ГРУшника, которого разыскивает Черногория
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Четверг, 22 ноября 2018, 16:33
Международные исследователи и российские журналисты заявляют, что идентифицировали второго сотрудника российских спецслужб, причастного к провалившемуся перевороту в Черногории.
Об этом говорится в материалах Bellingcat и The Insider.
Они утверждают, что "Владимира Попова", которого разыскивает Черногория, зовут Владимир Моисеев.
При этом авторы расследования утверждают, что Моисеев участвовал в операциях не только на Балканах, а мог быть задействован в разжигании сепаратистского конфликта в Молдавии, а также с неясными целями действовал в Польше, Болгарии и Украине.
Владимир Николаевич Моисеев родился 29 мая 1980 года в деревне Пивкино в Курганской области.
Его дата рождения и имя-отчество совпадают с данными личности прикрытия.
Дополняется...