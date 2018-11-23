В АП відреагували на розслідування "Схем" про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком

В Адміністрації президента України заявили, що Петро Порошенко "не мав, немає і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів" з Віктором Медведчуком.

Про це заявила прес-служба АП у відповідь на запит програми "Схеми" після розслідування про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком.

"Президент Петро Порошенко не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів чи бізнесів зі Спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Віктором Медведчуком", - наголосили в АП.

В Адміністрації президента підкреслили, що звинувачення з цього приводу вважають негідним програми "Схеми".

"Президент провів кілька зустрічей з Медведчуком, на яких висловив незадоволення через затягування процесу звільнення українських політв'язнів Кремля, яких незаконно утримують в Росії та на окупованих нею територіях, і виключно для зрушення з мертвої точки цього питання", - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що Порошенко "відкрито називає Росію країною-агресором і не поділяє ідеї та політичні висловлювання Віктора Медведчука".

"Але президент також неодноразово заявляв, що готовий вести переговори з усіма, навіть з чортом, для того, щоб звільнити наших бранців", - наголосили в АП.

Як повідомлялось, "Схеми" розповіли про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком.

Вказується, що в ті дні, коли зйомка "Схемами" велась таємно, автомобілі супроводу Медведчука стояли під АП не ховаючись. Проте, щойно журналісти починали знімати відкрито, то візити кума Путіна до Адміністрації українського президента намагались утаємничити.