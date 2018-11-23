В АП відреагували на розслідування "Схем" про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком

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П'ятниця, 23 листопада 2018, 00:24

В Адміністрації президента України заявили, що Петро Порошенко "не мав, немає і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів" з Віктором Медведчуком.

Про це заявила прес-служба АП у відповідь на запит програми "Схеми" після розслідування про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком.

"Президент Петро Порошенко не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів чи бізнесів зі Спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Віктором Медведчуком", - наголосили в АП.

В Адміністрації президента підкреслили, що звинувачення з цього приводу вважають негідним програми "Схеми".

"Президент провів кілька зустрічей з Медведчуком, на яких висловив незадоволення через затягування процесу звільнення українських політв'язнів Кремля, яких незаконно утримують в Росії та на окупованих нею територіях, і виключно для зрушення з мертвої точки цього питання", - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що Порошенко "відкрито називає Росію країною-агресором і не поділяє ідеї та політичні висловлювання Віктора Медведчука".

"Але президент також неодноразово заявляв, що готовий вести переговори з усіма, навіть з чортом, для того, щоб звільнити наших бранців", - наголосили в АП.

Як повідомлялось, "Схеми" розповіли про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком.

Вказується, що в ті дні, коли зйомка "Схемами" велась таємно, автомобілі супроводу Медведчука стояли під АП не ховаючись. Проте, щойно журналісти починали знімати відкрито, то візити кума Путіна до Адміністрації українського президента намагались утаємничити.

Українська правда
Теми: Адміністрація президента Порошенко Медведчук
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