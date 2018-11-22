Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В АП відреагували на розслідування "Схем" про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком

Четвер, 22 листопада 2018, 23:24
В АП відреагували на розслідування Схем про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком

В Адміністрації президента України заявили, що Петро Порошенко "не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів" з Віктором Медведчуком.

Про це заявила прес-служба АП у відповідь на запит програми "Схеми" після розслідування про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком.

"Президент Петро Порошенко не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів чи бізнесів зі Спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Віктором Медведчуком", - наголосили в АП.

"Президент провів кілька зустрічей з Медведчуком, на яких висловив незадоволення через затягування процесу звільнення українських політв'язнів Кремля, яких незаконно утримують в Росії та на окупованих нею територіях, і виключно для зрушення з мертвої точки цього питання", - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що Порошенко "відкрито називає Росію країною-агресором і не поділяє ідеї та політичні висловлювання Віктора Медведчука".

"Але президент також неодноразово заявляв, що готовий вести переговори з усіма, навіть з чортом, для того, щоб звільнити наших бранців", - наголосили в АП.

Як повідомлялось, "Схеми" розповіли про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком.

Вказується, що в ті дні, коли зйомка "Схемами" велась таємно, автомобілі супроводу Медведчука стояли під АП не ховаючись. Проте, щойно журналісти починали знімати відкрито, то візити кума Путіна до Адміністрації українського президента намагались утаємничити.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Адміністрація президентаПорошенкоМедведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Адміністрація президента
Венедіктова каже, що Банкова при Порошенкові "грала ключову роль" у схемі Медведчука
Після крила президента. Як складалась кар'єра попередників Єрмака
Компанії Косюка оплачували американських лобістів для Порошенка – Kyiv Post
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: