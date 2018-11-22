"Схеми" розповіли про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком

Віктор Медведчук регулярно приїжджає до Адміністрації президента.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

"Під час нашого спостереження протягом майже 4 місяців, ми помітили, що Віктор Медведчук регулярно приїжджає до АП. При чому, ці зустрічі в АП намагаються не афішувати", - констатують журналісти.

Вказується, що в ті дні, коли зйомка "Схемами" велась таємно, автомобілі супроводу Медведчука стояли під АП не ховаючись. Проте, щойно журналісти починали знімати відкрито, то візити кума Путіна до Адміністрації українського президента намагались утаємничити.

Сьогодні Медведчук повністю повернувся в публічну українську політику як системний гравець. Взяв під контроль інформаційні канали 112, та Newsone, увійшов до партії Вадима Рабіновича "За життя", став головою її політради, скоординував об’єднавчий процес проросійських політсил, які нещодавно висунули кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах.

"То ким є Віктор Медведчук та Петро Порошенко - друзями, ворогами чи спільниками?", - задають питання журналісти.

"Рейтинги свідчать, що єдиний опонент, якого Порошенко може перемогти в другому турі – це Юрій Бойко. Порошенку певною мірою вигідно щоб у другому турі він опинився разом з проросійським кандидатом", - каже журналіст, політичний оглядач Максим Каменєв.

"Можливо підтвердженням того, що Банковій вигідно тримати проросійського політика в українській політиці, слугують регулярні зустрічі Медведчука з найвищим керівництвом держави", - припускають журналісти.

Так 24 жовтня 2018 року біля адміністрації президента о 17-09 біля бокового заїду до АП "Схеми" зафіксували автомобілі супроводу Медведчука. О 18-37, більше ніж за годину, Mercedes Медведчука виїхав з арки.

"27 жовтня о 18-35 кортеж Порошенка залишає АП. О 19-10 на обухівській трасі кортеж Медведчука повертає в селище, де живе Порошенко. Ми рушаємо слідом, аби зафіксувати, чи не в гості до Порошенка приїхав Медведчук, але нас одразу, із застосуванням спецзасобів зупиняє поліція" - констатують журналісти.

На відео видно, що біля маєтку Порошенка одна автівка з його кортежу чекає на початку президентського паркану. Інші авто кортежу стоять біля гостьових воріт маєтку.

"Там є один з "Мерседесів", на якому їздить Порошенко. Серед автівок охорони президента помічаємо "Мерседес" супроводу Віктора Медведчука. Позашляховик з президентського кортежу патрулює вулицю, хоча всі машини президентської охорони після повернення Порошенка додому роз’їзджаються протягом 10 хвилин. О 20-02 позашляховик з кортежу президента стає посеред дороги і вмикає дальне світло, за позашляховиком бачимо, як з кута президентського паркану виїжджає "Мерседес". Виявляється, президентський маєток має треті ворота, в’їзд до яких поріс травою. Проте, після виїзду "Мерседеса", можна розгледіти свіжі сліди від колес", - говориться в розслідуванні.

"Схоже, ми зафіксували, як протягом одного тижня Порошенко і Медведчук зустріxалися, щонайменше, двічі, в АП та вдома у Порошенка", - констатують журналісти.

5 листопада журналісти також зафільмували кортеж Медведчука, що заїхав у боковий заїзд до Адміністрації президента, 17 листопада ввечері знову зафіксували виїзд двох "Мерседесів" з арки, що веде до АП, і до цих автівок пізніше також долучився "Мерседес" з супроводу Медведчука.

"В цій ситуації Порошенку краще вийти і відверто розказати, про що вони там говорять. Бо він позиціонує себе як патріот і оці контакти з Медведчуком дуже дисонують", - каже Каменєв.

Можливо контакти з Медведчуком пояснюються вирішенням питань обміном заручниками, проте Ірина Геращенко раніше заявляла, що російска сторона повністю заблокувала обмін заручниками.

"Президент Петро Порошенко не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів чи бізнесів зі спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Віктором Медведчуком", – наголосили в АП у відповідь на журналістський запит щодо контактів з Медведчком.