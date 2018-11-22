В АП отреагировали на расследование "Схем" о тайных встречах Медведчука с Порошенко

В Администрации президента Украины заявили, что Петр Порошенко "не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов" с Виктором Медведчуком.

Об этом заявила пресс-служба АП в ответ на запрос программы "Схемы" после расследования о тайных встречах Медведчука с Порошенко.

"Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнес со спецпредставителем СБУ по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком", - отметили в АП.

"Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этого вопроса", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Порошенко "открыто называет Россию страной-агрессором и не разделяет идеи и политические высказывания Виктора Медведчука".

"Но президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших пленных", - заявили в АП.

Как сообщалось, "Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко.

Указывается, что в те дни, когда съемка "Схем" велась тайно, автомобили сопровождения Медведчука стояли под АП не прячась. Однако, как только журналисты начинали снимать открыто, то визиты кума Путина в Администрацию украинского президента пытались засекретить.