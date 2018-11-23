Фріз розповіла, коли може почати роботу Міністерство у справах ветеранів

Ірина Фріз, за призначення якої на посаду міністра у справах ветеранів 22 листопада проголосувала Верховна Рада, заявила, що міністерство може почати роботу у червні наступного року.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Прямий".

"Насправді процес утворення міністерства, на жаль, довгий за нашими процедурними правилами, і відповідно у повному обсязі міністерство зможе запрацювати лише з червня місяця.

Ми маємо пройти довгу процедуру призначення державного секретаря, затвердження штатної структури, формування штатної структури", - підкреслила Фріз.

"Попри всі ці бюрократичні перепони я можу вже зараз зазначити, що ми продовжимо проектну роботу і в нас вже є підтримка наших міжнародних донорів окремих проектів.

Ми будемо запускати процес утворення Єдиного державного реєстру ветеранів. Ми будемо формувати онлайн-кабінет для ветеранів.

Тобто, у нас багато планів і я дуже дякую проектному офісу при Комітеті у справах ветеранів, який зробив майже 90% необхідної роботи для того, щоб розпочати роботу вже не очікуючи юридичних формальних затверджень", - додала вона.

Як повідомлялось, Верховна Рада призначила Ірину Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.

Рішення про призначення Фріз на посаду міністра у справах ветеранів підтримали 270 народних депутатів.

Раніше повідомлялося, що фракція "Блок Петра Порошенка" підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду голови Міністерства ветеранів.

27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів.

У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.

Перший заступник голови Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Мальцев передбачив запуск Міністерства у справах ветеранів у IV кварталі 2018 року.

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