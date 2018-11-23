Фриз рассказала, когда может начать работу Министерство по делам ветеранов

Ирина Фриз, за ​​назначение которой на должность министра по делам ветеранов 22 ноября проголосовала Верховная Рада, заявила, что министерство может начать работу в июне следующего года.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Прямой".

"На самом деле процесс образования министерства, к сожалению, долгий по нашим процедурным правилам, и соответственно в полном объеме министерство сможет заработать только с июня месяца.

Мы должны пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, утверждение штатной структуры, формирование штатной структуры", - подчеркнула Фриз.

"Несмотря на все эти бюрократические преграды, я могу уже сейчас сказать, что мы продолжим проектную работу и у нас уже есть поддержка наших международных доноров отдельных проектов.

Мы будем запускать процесс образования Единого государственного реестра ветеранов. Мы будем формировать онлайн-кабинет для ветеранов.

То есть, у нас много планов и я очень благодарна проектном офиса при Комитете по делам ветеранов, который сделал почти 90% необходимой работы для того, чтобы начать работу уже не ожидая юридических формальных утверждений", - добавила она.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов.

Решение о назначении Фриз на должность министра по делам ветеранов поддержали 270 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.

27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов.



В конце марта Кабмин начал процесс создания министерства по делам ветеранов.



Первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев допустил запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года.

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