Рада призначила двох нових міністрів

Верховна Рада затвердила Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України і призначила Ірину Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.

Відповідні рішення парламентарі підтримали на засіданні 22 листопада.

Рішення про призначення Фріз на посаду міністра у справах ветеранів підтримали 270 народних депутатів.

Також Рада зняла з Фріз повноваження народного депутата. Відповідне рішення підтримали 248 нардепів. Фріз у ВР подякувала депутатам.

За призначення Маркарової на посаду міністра фінансів України проголосувало 242 народних депутатів.

Кандидатуру Маркарової одноголосно підтримав комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради.

Після цього Фріз та Маркарова склали присяги міністрів на трибуні парламенту.

21 листопада прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував відповідні кадрові зміни ВР.

Як повідомлялося, рішення стосовно Маркарової, яка виконувала обов’язки міністра фінансів, Гройсман прийняв за підсумками консультацій з парламентською коаліцією.

У червні 2018 року кабмін призначив Маркарову на посаду виконуючого обов'язки міністрів фінансів, до цього вона кілька років була першим заступником.

До призначення на посаду Маркарова 12 років очолювала Інвестиційну групу ІТТ в якості Голови правління - Президента ПрАТ ІК ІТТ-Інвест.

Ірина Фріз

Раніше повідомлялося, що фракція "Блок Петра Порошенка" підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду голови Міністерства ветеранів.

27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів.

У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.

Перший заступник голови Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Ігор Мальцев передбачив запуск Міністерства у справах ветеранів у IV кварталі 2018 року.

Читайте також: #УрядГройсмана-3. Прем'єр і його "малий Кабмін"