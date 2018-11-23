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Ліміт на посилки до 100 євро: в Раді пояснили, хто найбільше програє

П'ятниця, 23 листопада 2018, 03:11

Зменшення безподаткового ліміту до 100 євро не вплине на пересічних громадян, які замовляють товари на міжнародних майданчиках. 

Про це під час розгляду Верховною радою змін до Податкового кодексу заявила голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна. 

"Надскладна зараз ситуація з поштовими посилками. При тому, що у деяких операторів поштові посилки йдуть по електронному реєстру і їх можна ідентифікувати, а деякі оператори продовжують перевозити все мішками", — заявила вона. 

"Ми знаємо, що таким чином подрібнюються великі партії товару, який продається потім в деяких Інтернет-магазинах. Це один із способів контрабанди", — додала Южаніна. 

За її словами, законопроектом передбачається впровадження системи електронного адміністрування посилок для всіх отримувачів.

"І ця система, на жаль, може запрацювати тільки з 2021 року через те, що "Укрпошта" знаходиться в європейській угоді поштарів і не може раніше розпочати це...", — пояснила голова податкового комітету Верховної ради. 

На думку Южаніної, зменшення безподаткового ліміту до 100 євро не вплине на пересічних громадян, які замовляють товари на міжнародних майданчиках. 

"Поштові оператори запевнили, що після змін поведінка людей також зміниться і придбаючи товари для власних потреб, вони зроблять так, що посилки більше 100 євро коштувати не будуть. Закон розповсюджується виключно на ті партії товарів, які під виглядом посилок ввозяться для продажу магазинами", — запевнила вона.

За словами народного депутата "Самопомочі" Тетяни Острікової, бюджет може отримати до 300 млн гривень від зменшення безподаткового ліміту на посилки від 150 до 100 євро. Тому, на її думку, у відповідній нормі немає сенсу, враховуючи, що сума надходжень невелика, і бізнесмени, які розбивають великі партії на підставних осіб, зможуть і надалі це робити через відсутність реєстру отримувачів посилок. 

Як відомо, уряд хотів з 1 липня 2019 року оподатковувати посилки українців вартістю понад 100 євро. 

Зараз діють такі правила: громадянин України може без сплати податків отримати на своє ім'я необмежену кількість посилок митною вартістю до 150 євро кожна, а з 2019 року одна людина зможе отримувати не більше трьох посилок, які не будуть оподатковуватися.  

Також ухваленим законопроектом передбачається визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку та експрес-перевізників.

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Економічна правда

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Теми: Верховна Радаподатковий кодекс
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