Лимит на посылки до 100 евро: в Раде объяснили, кто проиграет больше всех

Уменьшение безналогового лимита до 100 евро не повлияет на рядовых граждан, которые заказывают товары на международных площадках.

Об этом во время рассмотрения Верховной Радой изменений в Налоговый кодекс заявила председатель налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина.

"Сверхсложная сейчас ситуация с почтовыми посылками. При том, что у некоторых операторов почтовые посылки идут по электронному реестру и их можно идентифицировать, а некоторые операторы продолжают перевозить все мешками", - заявила она.

"Мы знаем, что таким образом измельчаются большие партии товара, который продается затем в некоторых Интернет-магазинах. Это один из способов контрабанды", - добавила Южанина.

По ее словам, законопроектом предусматривается внедрение системы электронного администрирования посылок для всех получателей.

"И эта система, к сожалению, может заработать только с 2021 из-за того, что "Укрпочта" находится в европейской ассоциации почтальонов и не может раньше начать это ...", - пояснила председатель налогового комитета Верховной Рады.

По мнению Южаниной, уменьшение безналогового лимита до 100 евро не повлияет на рядовых граждан, которые заказывают товары на международных площадках.

"Почтовые операторы заверили, что после изменений поведение людей также изменится и приобретая товары для собственных нужд, они сделают так, что посылки более 100 евро стоить не будут. Закон распространяется только на те партии товаров, которые под видом посылок осуществляется для продажи магазинами", - заверила она.

По словам народного депутата "Самопомічі" Татьяны Остриковой, бюджет может получить до 300 млн гривен от уменьшения безналогового лимита на посылки от 150 до 100 евро. Поэтому, по ее мнению, в соответствующей норме нет смысла, учитывая, что сумма поступлений невелика, и бизнесмены, которые разбивают большие партии на подставных лиц, смогут и в дальнейшем это делать из-за отсутствия реестра получателей посылок.

Как известно, правительство хотело с 1 июля 2019 обложить посылки украинцев стоимостью более 100 евро.

Сейчас действуют следующие правила: гражданин Украины может без уплаты налогов получить на свое имя неограниченное количество посылок таможенной стоимостью до 150 евро каждая, а с 2019 года один человек сможет получать не более трех посылок, которые не будут облагаться налогом.

Также принятым законопроектом предусматривается признать налоговыми агентами операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков.

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Экономическая правда