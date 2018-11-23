ООС: Бойовики били з БМП і протитанкових керованих ракет, без втрат

48 переглядів
П'ятниця, 23 листопада 2018, 07:32

Минулої доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС з гранатометів, кулеметів, БМП та протитанкових керованих ракет. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 23 листопада.

Бойовики здійснювали обстріли оборонних укріплень ОС в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль.

"Окрім вищеперерахованого арсеналу, ворог застосував озброєння бойових машин піхоти неподалік хутора Вільного, а протитанкові керовані ракети - поблизу Луганського", - наголосили у штабі.

Втрат серед військовослужбовців ОС немає.

"Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, упродовж 22 листопада, 2 окупантів було поранено", - йдеться у звіті.

Теми: ООС бойові дії Донбас
powered by lun.ua
По темі
ООС: 11 обстрілів за добу, один поранений 22 листопада 2018, 07:54
ООС: Бойовики знову атакували, били з протитанкових гранатометів 21 листопада 2018, 18:49
ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і кулеметів, без втрат 21 листопада 2018, 07:47
Усі новини
Головні новини
РАДА УХВАЛИЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ-2019
Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на 4 роки
Електрокари, посилки, надра, ліс і екологія: Рада ухвалила податкові зміни до бюджету
Скотленд-Ярд оприлюднив нові відео з "Петровим" і "Бошировим" в Солсбері
Усі новини
опитування

Чверть українців поки не побачили змін після укладання договору з лікарем

здоров'я

Скільки діти та підлітки мають займатися спортом та яким саме