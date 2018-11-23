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ООС: Бойовики били з БМП і протитанкових керованих ракет, без втрат

П'ятниця, 23 листопада 2018, 06:32

Минулої доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ОС з гранатометів, кулеметів, БМП та протитанкових керованих ракет. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 23 листопада.

Бойовики здійснювали обстріли оборонних укріплень ОС в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль.

"Окрім вищеперерахованого арсеналу, ворог застосував озброєння бойових машин піхоти неподалік хутора Вільного, а протитанкові керовані ракети - поблизу Луганського", - наголосили у штабі.

Втрат серед військовослужбовців ОС немає.

"Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, упродовж 22 листопада, 2 окупантів було поранено", - йдеться у звіті.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові діїДонбас
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