ООС: Боевики били из БМП и противотанковых управляемых ракет, без потерь

За прошедшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям ОС из гранатометов, пулеметов, БМП и противотанковых управляемых ракет. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 23 ноября.

Боевики осуществляли обстрелы оборонительных укреплений ОС в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское и Павлополь.

"Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Вольный, а противотанковые управляемые ракеты - вблизи Луганского", - подчеркнули в штабе.

Потерь среди военнослужащих ОС нет.

"С начала суток враг огневой активности не проявлял. По данным разведки, в течение 22 ноября, 2 оккупантов были ранены", - говорится в отчете.