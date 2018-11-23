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На березі Азова провели навчання: ворог отримає по зубах

П'ятниця, 23 листопада 2018, 08:54

Українські військові провели на узбережжі Азовського моря навчання, під час яких відпрацювали знищення десантних кораблів противника з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

"Підрозділи оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил під час напружених навчань продемонстрували, як нищитимуть ворожі десантні кораблі та захищатимуть морське узбережжя", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час тренувань військові відпрацювали мінування десантно-небезпечних ділянок берега та морські підходи до них, а також провели умовний обстріл десантних кораблів противника з РСЗВ "Ураган".

Повідомляється, що під час навчання військові активно використовували аерозольне маскування.

"Підрозділи Об'єднаних сил готові не тільки швидко відреагувати на спроби противника висадити десант, але й скинути ворога назад у море. Якщо ворожий десант спробує висадитися на березі Азовського моря, він гарантовано отримає "по зубах"", - підсумували в ООС.

Нагадаємо, напередодні збройні сили отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Українська правда
Теми: Збройні силизброя
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