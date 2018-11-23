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На берегу Азова провели учения: враг получит по зубам

Пятница, 23 ноября 2018, 08:54

Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения, во время которых отработали уничтожение десантных кораблей противника с реактивных систем залпового огня "Ураган".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Подразделения оперативно-тактической группы "Восток" Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как будут уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тренировок военные отработали минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, а также провели условный обстрел десантных кораблей противника с РСЗО "Ураган".

Сообщается, что во время учебы военные активно использовали аэрозольную маскировку.

"Подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море. Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам"", - подытожили в ООС.

Напомним, накануне ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган".

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыоружие
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