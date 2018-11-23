Поліція затримала зловмисників, які облили голову ВККС зеленкою

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П'ятниця, 23 листопада 2018, 13:58

Поліцейські у столиці затримали підозрюваних у нападі на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова.

Про це 23 листопада повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Двох виконавців та їх можливих спільників затримали за місцем проживання, де одночасно проводяться обшуки", - зазначили у відомстві.

За словами одного з фігурантів, за "роботу" їм заплатили 200 доларів.

Також у поліції повідомили, що затриманих доставлять до управління поліції для проведення подальших слідчих дій.

 

Правоохоронці, зокрема, встановлять обставини вчинення правопорушення та роль кожного із затриманих.

Наразі поліцейські уже вилучили одяг, у якому чоловіки вчиняли правопорушення.

 

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Twitter, що за підозрою у нападі на Козьякова затримали 5 осіб.

"Група з 5 осіб заробляла на таких замовленнях. Виконавцям це коштувало всього $200. Ніщо порівняно із 7 роками в`язниці. Не беріться за брудну роботу", - написав він.

 

Нагадаємо, 16 листопада на виході з готелю Hilton у Києві, де проходить VII Судовий форум, невідомі напали на Козьякова і облили його зеленкою.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) ККУ.

Зловмисникам  загрожує до семи років позбавлення волі.

 

У ВККС, заявили, що пов’язують цей інцидент із "активною роботою колективу комісії та особистою позицією голови ВККС" щодо конкурсних відборів та обов’язкового оцінювання суддів всіх судів країни".

Українська правда
Теми: Київ поліція Конституція суд
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