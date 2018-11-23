Полиция задержала злоумышленников, которые облили голову ВККС зеленкой

Полицейские в столице задержали подозреваемых в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.

Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Двух исполнителей и их возможных сообщников задержали по месту жительства, где одновременно проводятся обыски", - отметили в ведомстве.

По словам одного из фигурантов, за "работу" им заплатили 200 долларов.

Также в полиции сообщили, что задержанных доставят в управление полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Правоохранители, в частности, установят обстоятельства совершения правонарушения и роль каждого из задержанных.

Сейчас полицейские уже изъяли одежду, в которой мужчины совершали правонарушения.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что по подозрению в нападении на Козьяков задержали 5 человек.

"Группа из 5 человек зарабатывала на таких заказах. Исполнителям это стоило всего $ 200. Ничто по сравнению с 7 годами тюрьмы. Не беритесь за грязную работу", - написал он.

Напомним, 16 ноября на выходе из гостиницы Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на Козьякова и облили его зеленкой.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

В ВККС, заявили, что связывают этот инцидент с "активной работой коллектива комиссии и личной позицией председателя ВККС" по конкурсных отборах и обязательному оцениванию судей всех судов страны.