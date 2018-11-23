Російські окупанти вирішили взятись за кримчан з українськими паспортами

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П'ятниця, 23 листопада 2018, 14:59

В анексованому Росією Криму заявили про плани посилити контроль за "неконтрольованою міграцією кримчан з українськими паспортами".

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на місцеві видання.

Зазначається, що так званий "заступник голови Ради міністрів" окупованого Криму Ігор Михайличенко заявив, що питання посилення контролю за "неконтрольованою міграцією кримчан з використанням українських паспортів" буде вирішуватися на федеральному рівні.

Повідомляється, що на засіданні так званої "прикордонної комісії" він говорив про необхідність збільшити кількість відеокамер на пунктах пропуску адміністративного кордону між анексованим півостровом і Херсонською областю.

Представник окупантів заявив, що безконтрольне використання українських паспортів нібито  може призвести "до проникнення на територію Росії кримінальних елементів, а також вихідців з країн з підвищеною терористичною активністю".

Теми: Крим окупація Росія Україна паспорт
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