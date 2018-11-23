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Российские оккупанты решили взяться за крымчан с украинскими паспортами

Пятница, 23 ноября 2018, 13:59

В аннексированном Россией Крыму заявили о планах усилить контроль за "неконтролируемой миграцией крымчан с украинскими паспортами".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на местные издания.

Отмечается, что так называемый "заместитель председателя Совета министров" оккупированного Крыма Игорь Михайличенко заявил, что вопрос усиления контроля за "неконтролируемой миграцией крымчан с использованием украинских паспортов" будет решаться на федеральном уровне.

Сообщается, что на заседании так называемой "пограничной комиссии" он говорил о необходимости увеличить количество видеокамер на пунктах пропуска административной границы между аннексированным полуостровом и Херсонской областью.

Представитель оккупантов заявил, что бесконтрольное использование украинских паспортов якобы может привести "к проникновению на территорию России криминальных элементов, а также выходцев из стран с повышенной террористической активностью".

Темы: КрымоккупацияРосcияУкраинапаспорт
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