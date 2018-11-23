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Путін знову приїхав до Криму

П'ятниця, 23 листопада 2018, 14:01

Президент Росії Володимир Путін прибув до анексованого Криму й провів там засідання президії Держради РФ.

Путін провів розширене засідання президії Державної ради РФ на території готельного комплексу "Мрія", повідомляє сайт Кремля.

 
Засідання Держради в Криму
kremlin.ru

Розглядалися завдання, що стоять перед главами регіонів і визначені указом президента РФ "про національні цілі і стратегічні завдання розвитку країни на період до 2024 року".

 

Засідання пройшло у форматі неформального діалогу Путіна з главами суб'єктів РФ.

Передбачалося 7 круглих столів з учасниками робочої групи "Системні питання", а також 6 підгруп, що відповідають за реалізацію пріоритетних напрямків і нацпроектів.

Водночас президент України Петро Порошено під час зустрічі з президентом Словаччини Андреєм Кіскою заявив, що від візитів Путіна Крим російським не стане.

"Від цих візитів Крим російським не стане. Крим був і залишиться українським. Санкції проти РФ мають залишатися, поки РФ не піде з Криму і Донбасу", - сказав Порошенко.

 

Перед початком засідання російський президент оглянув територію готелю, який з 8 листопада перебуває під санкціями США.

Його супроводжував голова Сбербанка Герман Греф.

 

Починаючи вступну промову, Путін подякував Грефу за те, що той надав "такий гарний майданчик" для роботи і показав йому готельний комплекс.

"Хороший об'єкт, дуже красивий. Вітаю "Сбербанк", це хороша робота. Скоро ще виноградник тут у нього буде і все, що належить до виноградника. Буде повністю укомплектований готель", – заявив він.

 

Росія анексувала Крим у лютому-березні 2014 року і продовжує окупацію попри санкції західних країн та України.  

Українська правда

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Теми: КримПутінРосія
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