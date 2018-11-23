Путін знову приїхав до Криму

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П'ятниця, 23 листопада 2018, 15:01

Президент Росії Володимир Путін прибув до анексованого Криму й провів там засідання президії Держради РФ.

Путін провів розширене засідання президії Державної ради РФ на території готельного комплексу "Мрія", повідомляє сайт Кремля.

 
kremlin.ru

Розглядалися завдання, що стоять перед главами регіонів і визначені указом президента РФ "про національні цілі і стратегічні завдання розвитку країни на період до 2024 року".

 

Засідання пройшло у форматі неформального діалогу Путіна з главами суб'єктів РФ.

Передбачалося 7 круглих столів з учасниками робочої групи "Системні питання", а також 6 підгруп, що відповідають за реалізацію пріоритетних напрямків і нацпроектів.

 

Перед початком засідання російський президент оглянув територію готелю, який з 8 листопада перебуває під санкціями США.

Його супроводжував голова Сбербанка Герман Греф.

Теми: Крим Путін
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